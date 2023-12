Revolução vocal: IA e tecnologia guiam o futuro dos podcasts

*Por Marcio Brant // É certo dizer que a tecnologia mudou completamente a maneira como as pessoas se conectam com as produções de conteúdo. O som é um dos principais exemplos disso. Audiobooks, podcasts e smart speakers – os famosos assistentes por voz, como a Alexa e a Siri – provam que estamos diante de uma nova Revolução Vocal.

Se pararmos para lembrar, há menos de 100 anos, isso aconteceu com o rádio, quando, na década de 1940, essa plataforma inovadora alterou toda a concepção da sociedade sobre o que era o áudio. Ou seja, também se tratava de uma ferramenta tecnológica como aquelas que vêm se destacando atualmente, assim como a população passou a ter um novo padrão de consumo.

Então, se em outra época as pessoas paravam para ouvir músicas, programas especiais e radionovelas naquelas mídias, hoje, as plataformas digitais, como o Spotify, dão a oportunidade de elas escutarem podcasts a qualquer momento do dia, adaptando esse hábito à rotina.

Portanto, uma vez que interagimos de um modo totalmente inédito com as novas tecnologias, para consumir um conteúdo em específico, podemos afirmar que estamos adentrando cada vez mais na revolução vocal. E as empresas estão querendo levar essa era a outro patamar.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Revolução vocal: como os conteúdos de áudio vêm sendo desenvolvidos?

Já que os consumidores seguem buscando por conteúdos em áudio impulsionados por novas ferramentas emergentes, o mercado também acompanha as novidades que chegam ao horizonte. O próprio Spotify é um expoente disso. Recentemente, a marca anunciou que vai usar a tecnologia Whisper, da OpenAI (desenvolvedora do ChatGPT), para traduzir e transcrever programas de podcast em diferentes idiomas.

E a plataforma não é a única empenhada em disponibilizar programas em outras línguas. Apenas para citar mais um caso, a PodcastOne trabalha com a companhia de Inteligência Artificial (IA) Rask AI, com o objetivo de realizar a tradução de podcasts para o espanhol. O primeiro produto dessa categoria que foi traduzido por meio da parceria é a série de mistérios criminais Bad Bad Thing.

Inclusive, a IA também vai além da clonagem de vozes e já demonstrou ser uma grande aliada dos podcasters através de ferramentas como a Resound, que auxilia na edição desses conteúdos. A sua finalidade é automatizar as produções em áudio, permitindo que o usuário reduza os barulhos de fundo para ressaltar os diálogos e normalizar o volume das faixas automaticamente.

Isso sem falar da IA generativa, como o já mencionado ChatGPT, que pode auxiliar na criação de roteiros para gravações dos episódios. Um levantamento do The Podcast Host é prova disso, visto que foi feito a partir do banco de dados do chatbot, procurando entender os pontos que poderiam ser negativos para os ouvintes de podcast.

Dessa forma, na pesquisa foram extraídas percepções extremamente valiosas sobre o mercado, visando a melhoria das produções. A tecnologia da OpenAI indicou as apresentações prolongadas, anúncios e patrocínios excessivos, baixa qualidade de áudio, comportamento do host desalinhado ao público-alvo e falta de interação como os fatores que tornam um programa ruim.

São observações que servem como um norte para que criadores se atentem a pontos importantes e possam produzir um podcast de sucesso. O que está em jogo não são apenas alguns “insights bônus”, mas recursos que mudam os rumos de um negócio. Afinal, envolvem diretamente as tendências que estão chegando à sociedade neste momento.

Em outras palavras, é, de fato, uma revolução vocal. E, com todos esses personagens e soluções que fazem parte dela, não há dúvidas de que nos próximos anos o modo como entendemos o som e as vozes será ainda mais cercado de inovações, impactando a forma como nos relacionamos, conectamos e consumimos conteúdos de áudio no dia a dia.

*Marcio Brant é CEO e fundador da Wepod, produtora especializada em podcasts corporativos