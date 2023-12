Comércio global deve encolher 5% em 2023 ante 2022, a US$ 30,7 trilhões, projeta Unctad

A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad, na sigla em inglês) projeta que o comércio global deverá encolher 5% em 2023 ante 2022, a US$ 30,7 trilhões, uma contração de US$ 1,5 trilhão ante o ano passado.

Ainda, o órgão destacou que o crescimento do comércio permaneceu moderado no quarto trimestre de 2023 e que as perspectivas para 2024 ainda "são incertas, mas globalmente pessimistas".

O comércio de bens deverá contrair em US$ 2 trilhões em 2023, segundo a Unctad. Na contramão, o comércio de serviços deverá se expandir em US$ 500 bilhões."As tendências geopolíticas, incluindo o declínio da interdependência entre a China e os Estados Unidos, estão tendo um impacto crescente no comércio global."