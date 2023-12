Igor Camargo sai em defesa da esposa após entrevista de Graciele Lacerda no Domingo Espetacular

Igor Camargo usou as redes sociais no último domingo, dia 10, para defender a esposa - Amabylle Eiroa - das acusações feitas por Graciele Lacerda. Caso você esteja por fora, a esposa de Zezé Di Camargo concedeu uma entrevista para o Domingo Espetacular para falar sobre seu perfil falso nas redes sociais.

Em seu comunicado, Igor explicou que Amabylle está proibida de falar sobre Graciele, portanto, ele decidiu usar sua visibilidade para defender a esposa.

- Sou uma pessoa discreta. Sou o último que deveria entrar nesse assunto. Quem deveria se defender é a Amabylle, mas teve decisão cautelar extremamente excessiva, na qual se Amabylle citar Graciele pode ter prisão preventiva. Graciele só veio falar porque Amabylle não pode se defender. Não posso deixar essa covardia sem defendê-la.

E continua:

- Foi feito até pedido de busca e apreensão pela parte que está processando a Amabylle. O único erro dela foi postar um documento que estava em segredo de Justiça. Essa postagem não muda os fatos. Ela foi mal assessorada pelo advogado, porque ela perguntou se podia postar e falaram que ela poderia. Mas isso será defendido na Justiça, vamos em frente.

Entrando no assunto em questão, Igor contou que tentou resolver a situação com a esposa do pai desde julho desse ano.

- Ela [Amabylle] não teve nenhuma má-fé em trazer isso à tona. A gente tentou resolver desde julho. Não sei por que a história mudou agora, mas no começo a Graciele negou ter conhecimento do perfil fake, depois disse que não usava, e agora disse que todo mundo conhecia o perfil fake.

Camargo ainda deu mais detalhes de como o assunto foi discutido entre a família antes de se tornar público:

- Quando a gente trouxe a história internamente, a Graciele em vez de falar: Não fui eu. Foi minha equipe. Vamos procurar juntas?. Não. Ela criou uma teoria da conspiração de que Amabylle teria visto que esse perfil era usado pela Graciele, teria criado perfil de mesmo nome ? o que é impossível ? e teria feito ataques à família para incriminar a Graciele. Não faz nenhum sentido. A gente já viu o perfil no celular da Graciele. Ela tinha esse perfil. Se você não está usando o perfil, de repente começa a fazer comentários em membros da família, ter interação, você mesmo interage com aquele perfil e você não percebe que alguém de fora está usando aquele perfil? Aonde que cola isso? Isso que não consigo entender.

O caçula de Zezé e Zilu Camargo ainda continuou:

- Foi provado que o IP de criação foi dela [Graciele] mesmo. Não sei se vocês sabem disso. Não tem pra onde correr, porque não faz sentido a história. Os ataques foram feitos no Instagram da Graciele, da família, e ela não viu?! E me irrita porque as pessoas me subestimam. Já fiz duas faculdades, eu estudo sobre tecnologia, e as desculpas não fazem sentido nenhum. E causam um conflito familiar que poderia ser evitado. Como as pessoas vêm atrás de mim, tenho que me defender. E vocês vão ver que meus argumentos fazem total sentido.

Para finalizar seu argumento, Igor ainda compartilhou mais uma série de prints de comentários feitos pelo perfil falso.