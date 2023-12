Charge - 11 de dezembro de 2023

O Grande ABC registrou 76 adoções de crianças e adolescentes entre janeiro e outubro deste ano, sendo que a maioria desses filhos tem menos de 8 anos. Ao todo, ainda são 571 menores de idade nas 18 casas de acolhimento do Grande ABC, mas apenas 55 deles estão aptos para serem adotados. Diferentemente do perfil de crianças que ganharam um novo lar, boa parte dos habilitados que estão à espera é de adolescente com mais de 12 anos.

Já entre aqueles tutores que desejam aumentar a família, a região possui 604 pretendentes disponíveis. Assim, a cada criança que está com o poder familiar destituído para ser colocada em adoção, existem 11 famílias que ainda estão na fila de espera para finalizar esse processo. Os dados foram fornecidos pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) a pedido do Diário.