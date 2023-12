NPC +18: como produtores estão faturando mais no FanFever

Chamar de NPC não condiz, mas todos compreendem a referência depois do boom das lives de non-playable character (personagem não jogável) no Tiktok. A febre que adentrou as redes sociais e, por si só, criou uma série de memes e muito burburinho está com os dias contados de acordo com a atualização da política do app. Mesmo oferecendo altos lucros aos streamers e à plataforma, muitos pedidos de chargeback e fraudes estão gerando a maior dor de cabeça.

Mas apesar das lives NPC estarem chegando ao fim – será? –, as transmissões e lives nas redes sociais estão só começando e atraindo aos poucos a atenção de influenciadores e produtores de conteúdos que desejam se conectar à audiência de maneira ainda mais profunda e íntima, aproveitando para monetizar seus perfis e vender conteúdos personalizados sob demanda.

É nessa onda que surge o FanFever, a mais nova plataforma de conteúdos por assinatura que, a partir do último mês, lançou uma atualização que já está sendo a queridinha dos produtores e seus Fans: as lives estão ON e podem ser uma ótima maneira de aumentar os lucros na plataforma.

Lançamento das lives no FanFever: um oásis para quem busca lives +18

O FanFever é uma plataforma de conteúdos por assinatura para maiores de 18 anos e, nessa leva de influenciadores, celebridades e produtores de conteúdos amadores que estão se cadastrando, muitos nomes famosos como Nyvi Estephan, Key Alves, Natacha Horana e Nati Casassola já adentraram a esse universo para monetizar seus conteúdos e oferecer aos fans fotos e vídeos de qualidade.

E é para essas pessoas que a plataforma lança de maneira exclusiva a funcionalidade de Lives, na qual além de permitir uma maior conexão entre audiência e produtores, ainda permite que os criadores faturem com presentes e FanTips – mas sem ter que se fazer de personagens ou reproduzir certas falas repetidas para agradar a audiência ao estilo NPC. No FanFever, a interação é real e serve para conectar Fans e produtores ainda mais.

Antes de entrar na live, os produtores da plataforma podem escolher se vão transmiti-la a todos os usuários. Ou seja, seguidores e assinantes do perfil ou somente aos assinantes. Conectam câmeras, microfone e já estão ali, online, para a interação. Isso permite com que cada produtor conheça sua audiência, descubra o que os seguidores gostam de ver no perfil, produza conteúdos nessa linha desejada e garanta ainda mais assinaturas ao FanClub.

Os usuários, por sua vez, carregam saldo na plataforma, optando por pacotes entre 30 e 300 de saldo, e durante a live podem enviar FanTips, que são as moedas do FanFever no valor de 1 saldo, ou então podem enviar presentes maiores, que vão de 5 a 300 saldos. Uma ótima maneira de reconhecer o trabalho daquele produtor que tanto admira e ainda entrar na brincadeira de dar presentes em troca de alguns pedidos.

Dessa forma, a diversão está garantida entre influenciadores e seus Fans através das lives no FanFever. Tudo com a qualidade e tecnologia que a equipe por trás do site garante para evitar fraudes e problemas com pagamento. Quer saber mais?

Menos chargeback e maiores lucros no FanFever

Apesar de outras plataformas de conteúdo por assinatura também oferecerem a ferramenta de lives aos produtores, é no FanFever que existe maior rentabilização por conta de toda tecnologia empregada na aprovação de pagamentos, validação de usuários e sistema antifraude próprio.

Pagamento via Pix e comunicação direta com bandeiras de cartões

O FanFever conta com uma empresa com mais de 25 anos de experiência na monetização de conteúdos voltado ao universo adulto, o que traz a expertise e tecnologia para que os índices de aprovação de pagamento sejam mais altos. Além do mais, trabalham também diretamente com as principais bandeiras de cartões para aprovação mais ágil de pagamentos e recorrência na cobrança de assinaturas e compra de saldo.

Uma análise feita pelas bandeiras de cartão de crédito aponta que as soluções do FanFever garantem uma taxa de aprovação de compras superior a 12% e uma taxa de eficiência na renovação de assinaturas superior a 13%. Dados ótimos para compras via cartão de crédito, mas a plataforma também oferece a possibilidade de pagamento via Pix, fazendo com que o saldo ou a assinatura esteja disponível imediatamente ao usuário.

Sistema antifraude próprio

Outra vantagem é a solução própria de análise antifraude dos pagamentos, que faz com que a eficiência nas transações e a taxa de estorno no perfil dos produtores de conteúdo sejam mais baixas que outros players no mercado que utilizam soluções prontas. Usar soluções prontas de mercado para análise antifraude faz com que muitos usuários tenham o cartão de crédito rejeitado, mesmo tendo limite e cartão liberado, visto que o sistema não é adaptado 100% para o mercado adulto.

Por isso um sistema antifraude próprio é a melhor solução, permitindo que os seguidores e Fans brasileiros dos produtores consigam adquirir acesso aos conteúdos pagos e efetuar assinaturas com mais agilidade e privacidade, diminuindo o índice de rejeição nas compras de assinatura e garantindo que produtores não tenham surpresas com estornos diários devido a usuário fraudulento.

Está esperando o que então para vir pro FanFever e começar a monetizar suas lives ou conferir quais são as influencers e celebs que estão por lá compartilhando conteúdo exclusivo?