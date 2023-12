Feira do Natal Solidário em Santo André supera arrecadação de 2022

A edição 2023 da Feira do Natal Solidário, realizada entre sexta-feira (8) e este domingo (10(, no estacionamento do Paço de Santo André, arrecadou 4,5 toneladas de alimentos, superando as 3,2 toneladas do ano anterior. No total, 30 mil andreenses estiveram no local durante os três dias de festividade, encerrada com a apresentação de Rodrigo Teaser, em show cover que homenageou o rei do pop Michael Jackson. Diadema e Ribeirão Pires também tiveram programação natalina.

O evento andreense, que tinha ingresso solidário (2 kg de alimentos não perecíveis), terá o valor arrecadado nas diversas barracas de alimentos, investido exclusivamente na manutenção das instituições. Já os alimentos são repassados ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade, que conta com 123 entidades assistenciais cadastradas, auxiliando aproximadamente 50 mil pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Nós ultrapassamos a arrecadação do ano passado com 4,5 toneladas, mas temos muitos eventos e atividades ainda, e estamos muito felizes de as pessoas e suas famílias estarem vindo e ajudando quem mais precisa. As entidades sociais conseguiram vender seus produtos, que sabemos que ajuda muito na manutenção desses locais. Fechamos o ano com chave de ouro”, disse o prefeito andreense Paulo Serra (PSDB), que esteve na feira junto à primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania).

Estrela da noite, o artista Rodrigo Teaser também destacou a solidariedade, e afirmou que esses tipos de evento são “os mais legais”, já que é aberto para todos os públicos. “Eventos como esse são uma das manifestações mais honestas do público, já que a galera vem e se não estiver legal vai embora. O fato de virem é um prêmio, ficarem é outro”, disse Rodrigo. Na plateia, diversas crianças vestidas de Michael Jackson acompanhavam o espetáculo, fato que ele também destacou como um legado do artista.

A programação do Natal Solidário 2023, além da feira, ainda conta com o Trenó Natalino itinerante, que passará por todas as regiões da cidade até dia 23 (das 14h às 20h), com presença do Bom Velhinho, as noeletes e os elfos. Já no Parque Celso Daniel, também até o dia 23, estão montadas as estruturas da Vila de Natal e a Casa do Papai Noel, nas quais os visitantes podem tirar fotos.

REGIÃO

Em Diadema, Bruna Viola agitou o público na Praça da Moça, neste domingo de Festival de Natal. Durante todos os dias de evento, que vai até dia 15, haverá barracas de alimentação e bebida. Uma árvore de Natal com 15 metros de altura foi inaugurada no dia 8, aniversário de Diadema, mesmo dia em que a casa do Papai Noel começou a receber a visita do bom velhinho. A entrada nos shows será trocada por 1 kg de alimento não perecível, destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

Em Ribeirão Pires, as ruas centrais foram tomadas neste fim de semana no Natal Mágico 2023. Mais de dez mil pessoas prestigiaram os três primeiros dias do evento. Além da programação cultural e decoração natalina, os visitantes curtiram também a edição especial do Festival do Cambuci. Atração de destaque neste fim de semana de estreia do Natal Mágico, desfile natalino levou 12 carros alegóricos e mais de 40 personagens as vias do Centro, na sexta-feira.