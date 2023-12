Técnico do River Plate revela saída de De La Cruz e anima torcida do Flamengo

O técnico do River Plate deixou a torcida do Flamengo animada. Martín Demichelis afirmou em entrevista coletiva que o lateral-esquerdo Nicolás De La Cruz está de saída do clube argentino.

O jogador uruguaio está na mira da equipe rubro-negra, que viu o lateral Filipe Luís se aposentar no final da atual temporada.

"Nico tem um compromisso de venda. Torço para que não venham buscá-lo, mas duvido que não venham. É um jogador completo, no ataque e na defesa, sempre presente", afirmou o treinador após a derrota do River para o Rosario Central, no sábado.

Sem títulos em 2023, o Flamengo tenta trazer reforços pedidos pelo técnico Tite. No ano que vem, o clube carioca vai entrar direto na fase de grupos da Copa Libertadores, além de disputar o Estadual, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

De La Cruz está no River Plate desde 2017 e é titular da seleção uruguaia, que atualmente ocupa a vice-liderança das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.