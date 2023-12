Palavra do Leitor - 11 de dezembro de 2023

Lula

‘Lula admite infração ambiental em seu sítio em São Bernardo’ (Política, dia 7). Sabe aquele velho ditado “Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço”? Pois bem, é isto o que acontece com o L. Fica vociferando a defesa do meio ambiente mundo afora, mas, em seu sítio no Riacho Grande, foram retirados 1.358 m³ de terra, aproximadamente 80 caminhões, de onde não poderia ser retirado nenhum, pois trata-se de área de proteção e recuperação de mananciais do reservatório da Represa Billings. Reconheceu esta infração ambiental, judicialmente, numa operação de terraplenagem feita em 2017 em sua propriedade, esta sim em seu nome, ao contrário de tantas outras em nome de ‘amiguitos’. Pagará R$ 62 mil de multa em suaves parcelas sem juros ou correção, uma espécie de Refis (Programa de Recuperação Fiscal). Também vive falando em paz pelo mundo afora, mas esquece que em seu quintal são assassinadas mais de 40 mil pessoas por ano. Corremos sério risco de vida ao carregarmos nossos celulares, relógios ou qualquer outro adorno. Isto significa vivermos em paz? Nem na guerra Israel x Hamas, em mais de dois meses de intensos bombardeios, morreu tanta gente. Vive pregando o nós contra eles há anos! Como esta criatura pode falar em paz mundial agindo desta forma e dentro desta triste realidade? Assim caminhamos, não sei pra onde.

Mauri Fontes

Santo André

Escritoras

Depois de ler que a Fuvest mudou e passa a exigir que os vestibulandos só leiam autoras brasileiras, fiquei pensando se quando um formando quiser fazer parte do quadro de professores da USP, e a maioria dos professores doutores examinadores forem militantes, só entrarão os que forem da patota? Cruzes, diversidade já!

Tania Tavares

Capital

Boas Festas – 1

Estamos – mais uma vez – nos preparando para vivenciarmos o Natal e o Ano Novo e não poderíamos deixar de expressar gratidão a todos aqueles que nos presenteiam diariamente com informações, notícias e formações. É nossa manifestação de carinho, respeito e reconhecimento que abraça os funcionários do nosso jornal. E que toda a direção, jornalistas, colunistas, repórteres e anunciantes sintam-se abraçados, pois escrevo aqui em nome de número expressivo de ‘setecidadenses’. O Diário, que desde 1958 traduz aquilo que nos alimenta, contribui para nossos senso crítico, esclarecimento, formação e discernimento. E para não nos esquecermos de ninguém que compõe essa importantíssima família, estendemos esse reconhecimento aos responsáveis pelas bancas de jornal. E que o Papai Noel continue presenteando a todos durante mais um Feliz Ano Novo.

Cecél Garcia

Santo André

Boas Festas – 2

O Diário agradece e retribui os votos de Boas Festas recebidos de Cecél Garcia; Andressa, Ícaro e time Arebo; Bus Noel; Pery Cartola; e Aços Formosa.