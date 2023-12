Adoção em debate

A lentidão no processo de adoção no Brasil é desafio persistente e que gera inúmeros desapontamentos. Tome-se como exemplo a situação do Grande ABC, retratada em reportagem sensível assinada pela repórter Beatriz Mirelle nesta edição do Diário. A discrepância entre o número de famílias interessadas em adotar (604) e o de crianças e adolescentes aptos ao acolhimento (55) é evidente. Apesar da demanda, a fila é enorme, o que gera espera prolongada para aqueles que anseiam ampliar suas famílias. Essa lentidão não apenas retarda o processo, mas também compromete a dignidade dos indivíduos envolvidos, submetendo-os a uma demora angustiante e muitas vezes desmotivadora.

São complexas as razões envolvidas na questão, que não tem solução simples – mas, nem por isso, deve ser negligenciada. Diversos fatores contribuem para a morosidade do sistema de adoção no Brasil. Burocracia excessiva, falta de estrutura e recursos adequados, além da complexidade dos processos legais, são obstáculos significativos. A demora frustra os pretendentes à adoção e impacta negativamente a vida de crianças e adolescentes que aguardam por um lar. O tempo prolongado pode resultar em consequências emocionais e psicológicas, especialmente nos menores de idade, que se angustiam ao perceber que estão crescendo em instituições ou abrigos temporários.

Tal lentidão expõe a necessidade de revisão e reforma nos sistemas e políticas de adoção no Brasil. Investir em capacitação de profissionais, simplificar procedimentos burocráticos, promover campanhas de conscientização e incentivar a colaboração entre diferentes esferas governamentais são medidas relevantes para agilizar os acolhimentos. É essencial garantir que os interesses e o bem-estar de crianças e adolescentes sejam colocados em primeiro plano, priorizando a eficiência e a humanização do processo. Ao encarar esses desafios, é possível criar sistema mais ágil, eficiente e centrado nas necessidades dos órfãos, proporcionando a eles caminho mais rápido para encontrar um lar amoroso e estável.