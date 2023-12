Grande ABC oferece 643 vagas de emprego na semana

As festas de fim de ano se aproximam, mas ainda dá tempo de arrumar emprego. Nos centros públicos de cinco das sete cidades da região serão disponibilizadas 643 vagas.

São Caetano tem 293 postos. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura e clicar no botão Portal do Emprego para visualizar as vagas e, posteriormente, formalizar a candidatura.

A segunda cidade com maior disponibilidade de vagas é Mauá, com 200. Entre as diversas funções disponíveis estão: operador de telemarketing, pedreiro, costureira em geral, auxiliar de produção, revisor de confecções e vendedor externo. Interessados devem comparecer na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz.

Ribeirão Pires tem 81 colocações em aberto. O atendimento ocorre no Atende Fácil, localizado na Rua Capitão José Gallo, 55, Centro.

Em Santo André há 30 vagas. Interessados devem acessar o portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br ou comparecer no Paço.

Em Diadema são ofertados 39 postos. incluindo 13 exclusivas para pessoas com deficiência e duas de estágio. Para acesso às vagas, basta acessar o site https://emprega.diadema.sp.gov.br/.