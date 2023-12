‘O eleitor do Alex e do Orlando são os mesmos’, afirma Fuzari

Vereador em terceiro mandato e hoje um dos construtores da candidatura a prefeito do deputado federal Alex Manente (Cidadania), Julinho Fuzari (PSC) diz acreditar que a sociedade de São Bernardo espera que o prefeito Orlando Morando (PSDB) apoie o projeto eleitoral de Alex, até pelo perfil do eleitorado. “O eleitor do Alex, do Orlando e o meu são parecidos. Há muito mais coisa que nos aproxima do que nos distancia”, aponta Julinho. O parlamentar diz também ser possível compor com o ex-deputado federal Marcelo Lima (PSB), mas dentro de um debate “programático”. “Desde o início, Alex e eu deixamos o pragmatismo fora do debate.”

O sr. está em terceiro mandato, com situações distintas. Foi crítico à gestão do PT e à gestão do prefeito Orlando Morando. Depois fez uma composição e apoiou a reeleição do tucano. Como o sr. enxerga o cenário para o ano que vem, em Morando como candidato?

Eu enxergo que estar na vida pública é uma missão de vida e um dia isso vai terminar. E quando terminar, o que vai contar de fato é o legado que vai ser deixado. E desde o primeiro dia como parlamentar é dessa maneira que eu tenho me comportado. Eu sempre disse, e vocês que me acompanham no dia a dia já me ouviram dizer várias vezes, que as vestes que oposição e situação não me servem porque eu entendo que se eu utilizasse qualquer uma delas eu não iria honrar o compromisso que eu assumi com a sociedade de forma integral e também em algum momento eu estaria abrindo mão de algumas das minhas atribuições como parlamentar. Por conta disso, eu acredito que estamos deixando um legado de um mandato fiscalizador, na cobrança também por serviços públicos condizentes aos altos impostos pagos pela população e também contribuindo com leis. Com leis que colocaram em São Bernardo de forma pioneira na inclusão dos autistas, leis que depois, em parceria com o deputado federal Alex Manente, se tornaram leis para todo o Brasil. Esse é o meu respeito, espírito público, de poder deixar um legado. Eu participei de outras eleições, como a última agora para deputado estadual, e tive uma votação expressiva. Depois dos candidatos eleitos, candidatos que tinham apoio da máquina, eu sou o mais votado do Grande ABC. Mais uma vez tive uma votação muito expressiva em São Bernardo, mesmo contra tudo. Ao fim daquelas eleições para deputado, eu tive uma conversa com o Alex. Já naquela ocasião a gente aparecia bem posicionado, inclusive em pesquisa divulgada pela Paraná Pesquisa, fazendo mais de dois dígitos dentro da margem de erro. Mas eu entendo, e já entendia naquela ocasião, que nós precisávamos ver qual era a vontade da população de São Bernardo. Os projetos pessoais precisam estar em segundo plano, o que tem que estar em primeiro plano é o que é melhor para São Bernardo. Eu fui a primeira pessoa a dizer para o Alex que nós já havíamos detectado nas ruas da cidade as pessoas dizendo que era a vez dele. E, depois de falar com ele, fomos ouvir a população, ouvir as pessoas, dialogar com a população. Fizemos esse diálogo com a população, um diálogo com a sociedade civil organizada, outros players de grande relevância na nossa cidade, que já vieram se somar a esse projeto. Pery Cartola (secretário de Cidadania e Pessoa com Deficiência e vereador licenciado do PSDB), o Glauco (Braido, vereador do PSD), que representa o MBL (Movimento Brasil Livre) na nossa cidade, o Paulo Chuchu (vereador do PRTB e aliado da família Bolsonaro), que representa a direita na nossa cidade. Estamos com um movimento, inclusive com start dado há duas semanas, com equipe visitando a população, dialogando, ouvindo, fazendo visitas para poder ouvir as pessoas. Temos ouvido muito que é a vez do Alex, algo que pesquisas já tinham detectado também. E quando eu falei para o Alex liderar esse processo, ele me disse que só topava o desafio se eu fosse o vice. Eu entendo que a escolha do vice se dá pelo candidato a prefeito. Porque é um posto de extrema confiança por ser uma pessoa que vai ajudá-lo a conduzir a campanha. Não pode ser arranjo político. Pouco importa qual posição cada um vai jogar. Precisamos ter um plano que contemple os anseios da população. Para que a gente possa fazer São Bernardo caminhar para frente.

Essa fala do sr. indica que não necessariamente o sr. precisa ser vice para estar no projeto do Alex?

Eu disse para o Alex que ele precisava ser prefeito porque era o anseio da população. A devolutiva que recebemos da população é essa. O que mais importa, neste momento, é um projeto para a cidade. Isso está à frente das candidaturas. É um projeto para a cidade, para atender aos anseios das pessoas. O Alex hoje está preparado. O Alex é um expoente na Câmara Federal, e é de São Bernardo. Nós temos um cara que é referência em Brasília e é de São Bernardo. Quantas conquistas ele já teve para São Bernardo, não é? Então esse amadurecimento, essas portas que o Alex podem abrir tanto no Congresso Nacional como também no governo do Estado… A gente também tem boas relações, tanto que, quando acabou a eleição, fui procurar meu amigo Gilberto Nascimento Júnior (secretário estadual de Desenvolvimento Social) e pedi um terceiro Bom Prato para São Bernardo, fui atendido, chegou o Bom Prato Móvel. Isso é espírito público. É colocar o que é melhor para cidade, à frente das picuinhas políticas, das disputas por espaço e é esse exercício que a gente fez.

Em 2020, o Alex fez um movimento inimaginável para quem acompanha a política de São Bernardo, que foi apoiar a reeleição de Morando. Diante disso, o sr. acha que é a hora da retribuição de Morando?

Naquela ocasião eu também pontuava bem nas pesquisas, em alguns levantamentos com dois dígitos. Aí eu falo que existe questão do espírito público. Naquela ocasião, a prioridade era a questão da pandemia. Uma insegurança que tomou conta de todos e nós, tanto eu como o Alex, imbuídos do espírito público, deixamos os projetos pessoais, as picuinhas, as disputas de lado para apoiar o Orlando na sua reeleição. Eu também fiz isso. Entendíamos que, tanto por conta da pandemia e também porque Orlando que estava entregando as obras deixadas pelo seu assessor (Luiz Marinho, PT, hoje ministro do Trabalho), e ele era o melhor naquele momento para a cidade. O eleitor ideologicamente do Orlando, o eleitor do Alex e o nosso eleitor é o mesmo. É o mesmo eleitor, é muito parecido. Nós pensamos diferente do PT. Sou conservador nos costumes, mas sou reformista na política econômica, em outras tantas políticas que a gente precisa das reformas. É assim que pensa também, eu acredito, o eleitor do Orlando, o eleitor do Alex. É o que nos distancia do outro eleitor, né? Que é o eleitor mais com viés de esquerda. Então, naquele momento, imbuído do espírito público, a gente entendeu que existia um candidato melhor para São Bernardo, que era o Orlando.

Mas qual posição o sr. acha que Morando vai adotar na eleição?

Eu acredito que o Orlando é o principal expoente da cidade porque ele é o prefeito de São Bernardo. Entendo que o Orlando também quer deixar um legado e terá uma preocupação com o futuro da cidade. Quem irá governar a cidade depois dele? Quem está mais preparado para governar a cidade depois dele? Imbuído do espírito público, eu acredito que o Orlando poderá fazer o mesmo que a gente fez em 2020. Volto a dizer: é o mesmo eleitor. É o que esperamos (o apoio) e é o que a sociedade espera também dele neste momento. Mas, claro, ele tem o momento dele, tem o tempo dele. De falar no momento que ele julgar adequado.

Caso haja composição, o sr. acha natural Morando indicar o vice do Alex?

Levar para esse debate seria conduzir a situação para o pragmatismo. A contribuição que pode ser feita é programática, não pragmática. Porque se a escolha de alguém que vai ocupar determinado posto for colocada à mesa, nós estamos deixando de lado as questões programáticas estamos tratando a política de forma pragmática, algo que eu e o Alex não estamos tratando desde o início. Eu acredito que essa discussão nem se dará, mesmo porque até quando nós fomos, tanto eu como o Alex, apoiar o Orlando, jamais interferimos na questão do vice. O vice é a escolha do prefeito, posição de confiança, alguém que vai estar ali junto para auxiliar o candidato a prefeito a governar. Acredito que a questão é muito mais ampla. Nós temos que reconhecer os acertos do Orlando, de entregar as obras deixadas pelo seu antecessor. Na educação, o governo tem feito um bom trabalho e a gente pode melhorar ainda mais com a discussão do plano de carreira para os profissionais da área e também modernizando, levando tecnologia para a educação. Na saúde, o Orlando entregou bons equipamentos, reformou outros tantos, mas é claro que existe uma reclamação da população quanto ao serviço e a gente precisa utilizar a tecnologia, trazer a expertise para que a gente possa melhorar essa questão dos atendimento da saúde. Assim como em outras pastas. A gente precisa trazer modernidade, vitalidade, e é isso que tem que ser discutido, é isso que tem de estar em pauta. Poder dar continuidade aquilo que está certo, melhorar aquilo que não está bom. Essa discussão vai além de qual posto cada um vai ocupar.

E como fica o ex-deputado federal Marcelo Lima (PSB) nesta discussão? Muita gente falava, antes da cassação, que ele era o candidato à sucessão de Morando…

Macelo foi meu colega de Câmara. A gente se deu muito bem. Foi de Câmara e de partido também (entre 2013 e 2016, Julinho e Marcelo integravam a bancada do antigo PPS). Inclusive, em sua sua primeira candidatura a deputado estadual, eu fui o único vereador com mandato que o apoiou, mesmo sabendo que era uma eleição muito difícil, em 2014. Fico triste com o que aconteceu com Marcelo porque São Bernardo e o Grande ABC perderam um deputado federal. É claro que o Marcelo tem uma força política, isso tem de ser respeitado e qualquer aproximação passa por diálogo. Mas volto a frisar que qualquer diálogo tem de ser feito de forma programática. Nós temos mais coisas que nos aproximam do que nos distanciam. Claro que nós pensamos diferente em algumas situações, mas temos mais coisas que nos aproximam do que nos distanciam.

Como o sr. avalia a força do PT em São Bernardo?

O PT é muito forte. O Lula ganhou, o Haddad (Fernando Haddad, hoje ministro da Fazenda, foi candidato a governador)… O PT vem muito forte. O único que derrotou o PT em São Bernardo para valer foi o Alex…

Mas o PT vem forte mesmo com o Luiz Fernando como candidato?

Mesmo com o Luiz Fernando. Ele é uma figura sem rejeição. O partido dele tem rejeição, mas ele não. O governo federal já demonstrou em entrevistas que eles virão com disposição para fazer um enfrentamento necessário. É por isso que bato na tecla que temos mais coisas que nos aproximam do que nos distanciam (em referência ao grupo de Morando e Alex). Precisamos ter espírito público para construir a união em torno da melhor candidatura, que é do Alex, para que o PT não volte a comandar a cidade.

RAIO X

Nome: Julio Cesar Fuzari

Estado civil: Casado, pai de dois filhos, Giuliano e Letícia

Idade: 50 anos

Local de nascimento: São Paulo

Formação: Gestão Pública e Eletroeletrônica, cursando Ciências Econômicas (incompleto)

Hobby: Futebol e automobilismo

Local predileto: Meu lar

Livro que recomenda: A Arte da Guerra (Sun Tzu), O Príncipe (Maquiavel), O Código Da Vinci (Dan Brown)

Personalidade que marcou sua vida: Ayrton Senna

Profissão: Vereador

Onde trabalha: Câmara Municipal