Morando não foi convidado de Milei, afirma bolsonarista

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), não integrou a comitiva de lideranças brasileiras convidadas pelo presidente da Argentina, Javier Milei, para sua posse. A afirmação é do vereador Paulo Chuchu (PRTB), que está desde quinta-feira no país vizinho no grupo de líderes políticos chamados por Milei, entre eles o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

Na sexta-feira, Morando divulgou vídeo dizendo que havia sido convidado pela equipe de Milei para participar da posse. O Diário revelou no sábado que o convite que Morando mostra no vídeo – divulgado em redes sociais – traz a data diferente da solenidade de transmissão de cargo na Argentina, o que sugeria que Morando não havia sido chamado para a posse oficial do argentino.

Durante este domingo, Morando voltou a utilizar seus perfis nas redes sociais para dizer que estava entre os líderes que participariam da posse de Milei. Gravou até mesmo vídeo com o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos). Porém, não apresentou nenhuma foto ou vídeo com Milei.

Chuchu disse que Morando “está tentando colar sua imagem à de Milei” e assegurou que o prefeito são-bernardense não está na lista de convidados brasileiros de Milei. “É até engraçado de ver como ele está se comportando. Ele foi chamado a um evento que qualquer um seria, uma reunião que ocorreu no sábado que não tinha a presença do Milei”, afirmou. “Uma coisa é ser convidado pelo presidente eleito. Outra é ser convidado por um terceiro.”

Ex-assessor do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Chuchu está na comitiva bolsonarista que tem, além de Eduardo e Bolsonaro, outros deputados do campo da direita e os governadores Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, e Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina. Eles participaram de encontro com Milei na noite de quinta-feira e Bolsonaro foi uma das autoridades presentes no rol restrito de posse do presidente argentino.

“O Orlando deveria ter vindo aqui com o (João) Doria (ex-governador) ou com o (Geraldo) Alckmin (PSB, vice-presidente da República), não falar que veio chamado pelo Milei quando todo mundo sabe que não foi. Aqui, no nosso grupo, ninguém nem sabe quem é ele direito”, apontou Chuchu. “Quero ver se ele tem uma foto sozinho com o Milei como eu tenho. Não adianta só falar.”

Questionado sobre o vídeo de Morando com Tarcísio, Chuchu ironizou o governador de São Paulo – Tarcísio vem enfrentando resistência do núcleo bolsonarista desde que assumiu o Palácio dos Bandeirantes por adotar posturas que não foram bem aceitas pelos aliados do ex-presidente. “Agora que os dois estão gravando vídeos juntos, vou esperar para ver a dupla anunciar uma solução definitiva para as enchentes do bairro Demarchi. Toda vez que flagrar enchente do Demarchi, vou publicar vídeo nas redes sociais marcando o Orlando e o governador Tarcísio.”

Chuchu acredita que o Grande ABC, sobretudo São Bernardo, tende a ganhar com a gestão Milei, ultraliberal que já anunciou que adotará medidas drásticas de contenção de gastos e mudança de rumo da política econômica local. “Apesar de a Argentina estar passando por um momento complicado, sabemos da capacidade de recuperação do país, que tem um potencial gigantesco. E São Bernardo tem muito a ganhar em uma relação que vem de décadas, com a expansão da indústria automobilística na nossa cidade. Essa relação não é de um mandatário ou de outro. Não é porque um determinado cidadão é prefeito. Ela existe há muito tempo e assim vai seguir. O futuro é bem promissor”, citou.