Novo boletim médico indica quando Zé Neto vai receber alta hospitalar após acidente

Mais notícia boa sobre o estado de Zé Neto! Um novo boletim do hospital em que o sertanejo se encontra, em São José do Rio Preto, São Paulo, foi divulgado na tarde deste domingo, dia 10. E, de acordo com o comunicado, o cantor deve receber alta hospitalar ainda no início desta semana.

Leia o comunicado na íntegra:

O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) permanece internado, estável, com quadro clínico evoluindo satisfatoriamente. A equipe médica recomenda permanência para acompanhamento médico em ambiente hospitalar para que o paciente continue em observação e realizando exercícios de fisioterapia respiratória sob orientação de especialista. A equipe médica avalia que o paciente deverá ter alta hospitalar no início desta semana.

O cantor teve fraturas em três costelas e, segundo o hospital, estava realizando um tratamento conservador, com fisioterapia, medicamentos, além do uso de coletes.

Em sua primeira aparição depois do acidente, Zé agradeceu as orações e mensagens dos fãs.

Relembre o acidente

Na última terça-feira, dia 5, fãs, amigos e familiares de Zé Neto, da dupla com Cristiano, levaram um susto ao saber que o sertanejo havia sofrido um acidente de carro. O veículo que transportava o cantor capotou na BR-153 ao colidir com uma carreta. O acidente ainda envolveu outros dois carros e deixou cinco pessoas feridas, incluindo Zé.

O sertanejo foi socorrido e levado para um hospital na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. De acordo com o novo boletim médico divulgado na última quinta-feira, dia 7, pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde o artista está internado, o cantor da dupla com Cristiano teve alta da UTI e já foi transferido para o quarto.