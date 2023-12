Quem é Jullie Dutra, participante do ?Quem Quer Ser Um Milionário? de hoje

Jullie Dutra é a participante do Quem Quer Ser Um Milionário, quadro do Domingão com Huck, neste domingo, 10. Ela disputará o prêmio de R$ 1 milhão proposto pelo apresentador.

"Desta vez, a desafiante é a jornalista Jullie Dutra, 28 anos, de João Alfredo (PE). Ela é autodidata e, atualmente, está construindo uma empresa de marketing digital. Com o prêmio, quer comprar uma casa para Carmelita, sua mãe do coração, e investir nos estudos", informa a emissora.

Jullie Dutra apareceu pela primeira vez no Domingão com Huck em 11 de dezembro de 2022, quando participou do quadro Pensa Rápido, em que seis participantes respondem a uma pergunta e o mais veloz participa do Quem Quer Ser Um Milionário. Ela errou a questão sobre fases da lua e não conseguiur ir em frente à época.

Segundo seu perfil no Linkedin, ela é formada em jornalismo e fez pós-graduação em direitos humanos. Ela também é diretora do Grupo Coros Comunicação, uma agência de marketing e jornalismo e se dedica a estudar para tentar seguir carreira diplomática no Instituto Rio Branco.

Também afirma ter trabalhado como repórter na Folha de Pernambuco e na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, além de ter feito a assessoria de imprensa do Partido Progressista em Pernambuco nos anos de 2014 e 2015.

Jullie Dutra também escreveu o livro Caro Haiti, sobre sua experiência de dez dias hospedada no Batalhão Brasileiro do país caribenho por 10 dias. Ela falou sobre o tema em entrevista ao site nonada recentemente.

"A experiência foi única e faria tudo novamente. Mas, ao mesmo tempo, tudo foi muito doloroso. Ver crianças famintas, magérrimas, e não poder fazer nada. Sentir o cheiro da morte e pisar em entulhos que cobrem até hoje centenas de corpos que não foram sepultados. É tudo demasiadamente impactante. Você volta diferente", afirmou.

Jullie Dutra nasceu em Limoeiro, no interior de Pernambuco, mas passou parte da juventude em João Alfredo (cidade que ganhou projeção na década de 2000 por ser a terra natal do ex-presidente da Câmara, Severino Cavalcanti), no mesmo Estado. Ela também já morou em Salvador, na Bahia.