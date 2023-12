Após tomar posse no Congresso, Milei chega à Casa Rosada ao lado de sua irmã

O recém-empossado presidente da Argentina, Javier Milei, chegou no período da tarde deste domingo, 10, à Casa Rosada, sede da presidência, ao lado de sua irmã mais nova Karina Milei. Ambos saíram do Congresso da Nação, onde Milei fez seu discurso de posse de costas para o Congresso e de frente para a nação argentina - ato simbólico, visto que o chefe do Executivo já travou diversas críticas à classe política ao longo de sua trajetória -, em um caminhada a pé por cerca de 2 quilômetros.

No trajeto, Milei cumprimentava apoiadores enquanto segurava seu bastão presidencial e vestia a faixa presidencial, mais cedo entregue pelo ex-presidente Alberto Fernández.

Na Casa Rosada, Milei deve se encontrar com outros chefes de Executivo de outros países.

Depois, deve haver a posse de seus ministros.