Jada Pinkett revela que tapa de Will Smith em Chris Rock no Oscar 2022 salvou seu casamento: Eu nunca o abandonarei

Jada Smith disse em entrevitsa para a revista You que o tapa que Will Smith deu em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar 2022 salvou seu casamento com o ator na época. E ainda disse que muitas coisas positivas vieram após o episódio.

Para os que não lembram o que aconteceu, durante a 94ª edição do Oscar, em março de 2022, Will Smith subiu ao palco para dar um tapa no rosto de Chris Rock, que anunciava os indicados para a categoria Melhor Documentário.

O ator tomou tal atitude pois, momentos antes, o comediante fez uma piada citando a cabeça raspada de Jada, a comparando com a personagem de Demi Moore, G.I. Jane, em Até o limite da honra, de 1997. Porém, a esposa de Will sofre de alopecia, uma doença autoimune que provoca queda de cabelo.

Logo após a piada, o protagonista de Um Maluco no Pedaço gritou:

- Deixe o nome da minha mulher fora da p**** da sua boca!, e em seguida, subiu no palco deu um tapa no humorista.

O episódio fez com que o ator fosse banido dos eventos da Academia por dez anos. Porém, o momento não foi tão negativo ao casal, pelo impacto positivo que trouxe na vida de ambos:

- Aquele momento da m**** batendo no ventilador é quando você vê onde você realmente está. Depois de todos esses anos tentando descobrir se eu sairia do lado de Will, foi preciso aquele tapa para eu ver que eu nunca o abandonarei. Quem sabe onde estaria nosso relacionamento se isso não tivesse acontecido?, disse na entrevista.

Recentemente, o casal revelou que estavam separados havia seis anos na época do Oscar 2022.