Jojo Todynho mostra antes e depois do corpo e revela que já perdeu 33 quilos após bariátrica: Sou a nova Gracianne Barbosa

Jojo Todynho está compartilhando sua mudança de vida pós-cirurgia bariátrica, feita em 8 de agosto de 2023. Neste domingo, dia 10, a cantora compartilhou o antes e depois de seu corpo nas suas redes sociais. E a mudança impressionou os seguidores!

Ainda na publicação, ela entregou que já perdeu 33 quilos depois da cirurgia:

33 off com muito orgulho!?Com a certeza que fiz a melhor escolha e estou no caminho certo?Vivendo o meu processo (ele é meu, esquece só meu), o resultado de fulana, de sicrano não me interessa, você que vive com essa língua de balanço preocupada(o) se eu perdi peso ou não, deveria usá-la para pesar e colocar na balança a sua vida., escreveu, orgulhosa de si e ainda mandando recado para as pessoas que a comparam com outros que também já fizeram o procedimento.

Em conversa com Marcos Mion, a cantora até brincou:

- Sou a nova Gracianne Barbosa, se referindo à musa fitness