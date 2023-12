De virada, Manchester City bate o Luton e busca recuperação no Campeonato Inglês

Em um jogo dramático, o Manchester City conseguiu colocar fim ao jejum de vitórias ao derrotar o Luton, de virada, por 2 a 1, neste domingo, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. O triunfo leva o time do técnico Pep Guardiola aos 33 pontos, quatro a menos que o líder Liverpool.

Mesmo com o apoio de sua torcida, o Luton não conseguiu garantir o triunfo. A equipe segue na zona de rebaixamento e contabiliza nove pontos na tabela de classificação da competição.

Disposto a manter o embalo e marcar de forma definitiva a sua volta por cima no torneio, o City enfrenta no próximo sábado o Crystal Palace. Antes, na quarta-feira, a equipe vira a chave para voltar as atenções para a Liga dos Campeões. O compromisso será diante do Estrela Vermelha.

No jogo, o Luton fez o estádio delirar abrindo o placar nos acréscimos do primeiro tempo. Townsend recebeu com espaço e fez o cruzamento da direita para o cabeceio certeiro de Adebayo.

Na etapa final, veio a reação do time de Pep Guardiola, que se lançou ao ataque desde o início. O primeiro sinal da pressão aconteceu com um chute no travessão de Rúben Dias, aos 13 minutos.

A blitz à defesa do Luton continuou e, em dois minutos, o City achou a virada. Aos 16, Rodri fez jogada individual e acabou desarmado. Bernardo Silva ficou com a sobra e mandou a bola no canto do goleiro Kaminski: 1 a 1.

Praticamente no lance seguinte, os visitantes voltaram a balançar a rede. Álvarez ganhou uma bola no campo de ataque e apostou na velocidade pelo lado direito. Ele cruzou rasteiro, Bernardo Silva não alcançou, a zaga vacilou e Grealish completou de pé esquerdo para decretar a virada de 2 a 1, aos 18 minutos.

A partir daí o jogo ficou franco com as duas equipes buscando o gol. O City esteve mais perto de fazer o terceiro gol, mas sofreu com os contra-ataques do Luton. O fim do jogo foi dramático. Contando com a experiência do goleiro Ederson, porém, o time de Guardiola conseguiu suportar a pressão e garantiu o triunfo na casa do rival.

A rodada teve ainda mais dois jogos pelo Inglês. O Everton recebeu o Chelsea e garantiu a vitória de 1 a 0 com um gol de Abdoulaye Doucore. Já o Fulham emplacou uma goleada de 4 a 0 sobre o West Ham. Ao fim do primeiro tempo, a vantagem já era de 3 a 0 com gols de Raul Jimenez, Willian (ex-Corinthians) eTosin Adarabyoio. Na etapa complementar,e Harry Wilson fechou o jogo anotando mais um.