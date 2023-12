Eliana abre o jogo sobre intimidade com o marido aos 50 anos de idade: - Cada pequeno detalhe faz a diferença

muda o sexo e como se observa em seu casamento depois de oito anos juntos.

Ao jornal Extra, a apresentadora foi sincera:

- O avançar da idade me trouxe mudanças na forma com que lido com a sexualidade. Atualmente, me sinto mais bem resolvida comigo mesma, meu corpo e minha autoconfiança. Acho que o sexo só melhora quando todos esses elementos estão alinhados. As preliminares ficam mais interessantes, a qualidade vence a quantidade e cada pequeno detalhe faz a diferença. As coisas ganham mais cor, sabe? Isso tem muito a ver com o avanço das pautas feministas, eu diria., refletiu.

Ela ainda se aprofundou sobre debates feministas presentes em discussões atuais e em como eles impactam na forma como as mulheres observam a autoestima:

- Hoje temos acesso a discussões e debates superlegais, que nos empoderam, e que não eram tão comuns lá nos meus 20 e poucos anos. Hoje, com a sabedoria dos 50, consigo exercitar mais minha autoestima. A vida e o sexo só melhoram a partir daí., afirmou.

Eliana também mostrou ser muito bem resolvida quando se trata de envelhecer:

- [Acho que é um] Presente! Eu até costumo comentar sobre isso com a minha mãe. Que alegria deve ser ela poder assistir às filhas dela crescerem e prosperarem? E agora ela tem também os netos em volta. Como mãe, diria que esse é um dos meus sonhos, sabe?, disse.