Ainda internado, Zé Neto recebe visita dos filhos no hospital

Visita feliz! Zé Neto foi recebido com flores por seus filhos, José e Angelina, no hospital em que ainda está internado, em São José do Rio Preto, em São Paulo.

Na tarde do último sábado, dia 9, sua esposa, Natália Toscano, surpreendeu o marido com a presença dos herdeiros no quarto da instituição de saúde. Os pequenos distribuíram muito carinho para o pai neste momento de recuperação.

Relembre o acidente

Na última terça-feira, dia 5, fãs, amigos e familiares de Zé Neto, da dupla com Cristiano, levaram um susto ao saber que o sertanejo havia sofrido um acidente de carro. O veículo que transportava o cantor capotou na BR-153 ao colidir com uma carreta. O acidente ainda envolveu outros dois carros e deixou cinco pessoas feridas, incluindo Zé.

O sertanejo foi socorrido e levado para um hospital na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. De acordo com o novo boletim médico divulgado na última quinta-feira, dia 7, pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde o artista está internado, o cantor da dupla com Cristiano teve alta da UTI e já foi transferido para o quarto.