Ludmilla revela que sonhou com nome de futuro filho

Durante sua participação no programa Altas Horas, da TV Globo, do último sábado, 9, a cantora Ludmilla e sua esposa, Brunna Gonçalves, revelaram que o futuro bebê do casal já tem um possível nome.

A cantora disse que sonhou com o nome de uma menina, mas Brunna logo cortou a amada em tom de brincadeira e pediu para não revelar mais detalhes:

- Não fala. Vamos fazer um suspense.

Brunna também comentou sobre o processo de fertilização in vitro que o casal começou a fazer em uma clínica nos Estados Unidos:

- Nós estamos ainda bem no iniciozinho, que é na fase dos exames, mas em breve o baby Brumilla estará entre nós.

Durante o programa, Ludmilla afirmou ainda que o relacionamento com Brunna foi uma virada de chave na sua vida:

- Depois que eu conheci a Brunna eu comecei a fazer coisas que eu falava que não ia fazer nunca... No caso falei que nunca iria casar, aí depois estava eu pedindo a mulher em casamento. Aí eu também não pensava em ter filho porque era uma pessoa solta assim, não pensava em ter filho, construir família, nem nada... E daí a mulher apareceu de novo e pum, fez eu querer ter filho. E aí a gente começou a conversar sobre e acha que estána hora.