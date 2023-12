Após beijos e amassos, Gabi Martins entrega o que achou de Marlon Wayans, ator de As Branquelas

Durante a Farofa da Gkay, festa da influenciadora Gessica Kayane, um casal que ninguém imaginava se formou: Gabi Martins e Marlon Wayans. A cantora brasileira e o astro norte-americano trocaram beijos e amassos durante a festa deixando os seguidores curiosos sobre o affair. No último sábado, dia 9, Gabi decidiu então falar um pouquinho do ator de As Branquelas.

Nas redes sociais, uma fã perguntou:

Como foi o encontro com o Marcos de As Branquelas?

E Gabi respondeu:

Ele é uma pessoa muito legal! Divertida e inteligente. Era muito fã e virei mais ainda.

Uepa! E não parou por aí. Tempos depois, durante uma live, a cantora ainda entregou que que foi chamada para fazer parte de uma suruba na Farofa da Gkay. Sem entregar nomes, ela disse:

Rolou uma suruba na Farofa. Fui chamada por um casal, mas não quis.