Alisson vê dezembro desafiador para o Liverpool e pede foco ao time nos clássicos

Líder do Campeonato Inglês com 37 pontos, o Liverpool conseguiu uma importante vitória sobre o Crystal Palace neste sábado, que manteve o time isolado no topo da classificação. Para o goleiro Alisson, porém, o mês de dezembro reserva dois difíceis compromissos que vão testar, realmente, a capacidade da equipe.

E a preocupação do goleiro se concentra já nas duas partidas que o clube terá pela frente. No próximo final de semana, o Liverpool terá pela frente, no seu estádio, o Manchester United. Na sequência, a missão vai ser encarar o Arsenal como visitante

"Sabemos que teremos grandes desafios agora em dezembro. Vamos enfrentar dois grandes adversários. Temos que pensar que o próximo jogo é sempre o mais importante e buscar a máxima concentração", afirmou o goleiro.

Alisson destacou o alto nível do Campeonato Inglês e exaltou a intensidade com que o Liverpool vem se aplicando nas partidas. De acordo com o goleiro da seleção brasileira, isso costuma fazer a diferença.

"Sabemos que o futebol é um jogo imprevisível e muitas vezes, o que fazemos não funciona. De acordo com as partidas, muitas vezes é preciso mudar rapidamente de ideia de acordo com o adversário. Diante do Crystal Palace, tivemos isso no final do jogo. Não desistimos e fomos recompensados com dois gols", comentou Alisson.