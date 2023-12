Bárbara Evans atualiza estado de saúde da filha após pequena se engasgar com amendoim e ter dificuldade para respirar

A maternidade é uma verdadeira montanha-russa repleta de boas e más emoções, né. No último sábado, dia 9, Bárbara Evans usou as redes sociais para atualizar o estado da filha após levar susto.

Isso porque Ayla, de um ano de idade, se engasgou com amendoim e teve dificuldades para respirar, preocupando a modelo e a enfermeira que trabalha na casa da família.

- Normalmente eu não deixo de jeito nenhum, mas o pai dela dá, a culpa também foi minha porque eu vi e deixe. Ela não chegou a ficar sem ar, mas deu uma engasgada, e logo em seguida ela vomitou e ficou tossindo muito [...] A respiração dela ficou cansada e tossindo. Deixei ela brincando um pouco e fiquei observando. Ela disse: Mamãe, dodói, e ela com falta de ar. Comecei a passar mal. Graças a Deus o Gustavo [marido] já está saindo do hospital com a Ayla e não deu nada no Raio-X, então está tudo bem.