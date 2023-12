Príncipe William e Kate Middleton divulgam cartão de Natal com foto da família e tamanho dos filhos surpreende

Quando foi que cresceram tanto? No último sábado, dia 9, Príncipe William e Kate Middleton divulgaram o tão tradicional cartão de Natal nas redes sociais. A família real já é bastante conhecida por sempre reunir a família para as fotos de fim de ano e desta vez não foi diferente. Contudo, o que chamou mais a atenção não foi o casal e sim os filhos.

Na imagem em preto e branco, Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis mostraram que já não são mais tão criancinhas e os tamanhos dos herdeiros surpreendeu. Com os cabelos soltos e longos, Charlotte está parecendo uma verdadeira mocinha, enquanto George apostou na pose de galanteador com mão no bolso.

Outro fato que impressionou foi a escolha de looks da família. Todos os membros deixaram as peças extravagantes de lado e aparecerem usando modelitos básicos compostos por camisas brancas e jeans. Simples assim!