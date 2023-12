Carla Diaz fala sobre intimidade e revela que é adepta ao vibrador

Carla Diaz não teve vergonha de falar sobre sua intimidade em conversa com Juliette em seu programa Diaz On. A atriz contou que é adepta ao uso de vibradores com uma história inusitada!

- Outro dia estava com uma amiga no aeroporto, tinha perdido o voo e fui mostrando o que tinha na bolsa, fui tirando..., começou a contar a intérprete de Khadija.

- Aí, saiu o lubrificante?, chutou a campeã do BBB 21.

- Não, não foi (risos). Foi um amigo parecido, respondeu Carla.

- Um vibrador?, insistiu Juliette.

E então Carla confirma e explica o porquê o objeto estava em sua bolsa:

- É, (um vibrador) de borboleta. Eu tinha acabado de ganhar., justificou.

Carla explica que muitas pessoas ainda a vêem como uma atriz mirim, por ter passado a maior parte de sua vida em frente às telinhas e suas personagens mais marcantes terem sidos ainda quando ela era uma criança, como a Maria, em Chiquititas, ou a Khadija, em O Clone.

- Acho que nunca pensa ou as pessoas não achavam que Carla Díaz usava esse tipo de coisa, entendeu?, afirma.

Juliette deu sua opinião dizendo que acredita que o reality show que as duas participaram na mesma edição ajudou o público a tirar a imagem infantil de Carla:

- Acho que, no BBB, as pessoas tiraram um pouco essa visão de Khadija, disse.