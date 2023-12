Prazo para indicação de cursos no Provão Paulista é prorrogado

Foi prorrogado até dia 22 de dezembro o prazo para estudantes da terceira série do Ensino Médio da rede pública que prestaram o Provão Paulista Seriado indicarem os cursos superiores para concorrer a uma vaga com ingresso em 2024.

Ao todo, são mais de 15 mil vagas, distribuídas entre as Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado), USP (Universidade de São Paulo), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho) e Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo). A indicação deve ser feita pelo site provaopaulistaseriado.vunesp.com.br.

Lançado neste ano pelo Governo de São Paulo, o provão substitui o modelo adotado pelo Saresp (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) e permitirá o acesso direto de alunos da rede pública ao Ensino Superior das instituições paulistas.

OPÇÕES

Para registrar as escolhas das vagas, é necessário informar o número de Registro do Aluno fornecido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

É possível optar por formações de diferentes instituições e localidades. São três grupos disponíveis. Os estudantes podem pleitear vagas, simultaneamente, em cada um dos grupos, sem ordem de prioridade. No grupo 1, estão opções da Unesp, Unicamp ou USP. No grupo 2, das Fatecs. No grupo 3, da Univesp.