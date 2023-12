Charge - 10 de dezembro de 2023

As prefeituras do Grande ABC projetam aumento nominal de 9% na receita para 2024, se comparado com os orçamentos vigentes. O valor total das peças orçamentárias para o ano que vem é de R$ 19,9 bilhões, conforme levantamento feito pelo Diário com base nos projetos de lei enviados para apreciação das Câmaras. Para 2023, o valor estabelecido pelas prefeituras foi de R$ 18,2 bilhões.

Dentre os orçamentos enviados às Câmaras, mesmo que levando em conta o valor da inflação, Rio Grande da Serra, Santo André e São Caetano foram os municípios que mais apresentaram aumento para 2024. Em Rio Grande, que é comandada pela prefeita Penha Fumagalli (PSD), o valor orçado para o ano que vem é de R$ 182 milhões, ante R$ 155,3 milhões deste ano, uma alta de 17%. Do total, R$ 35,6 milhões serão destinados à Secretaria da Educação e R$ 27,6 milhões à Secretaria da Saúde.