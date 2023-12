KLB agita Sto.André, que terá cover de Michael Jackson hoje

A Feira do Natal Solidário andreense recebeu ontem, no estacionamento do Paço Municipal de Santo André, o show do trio de irmãos KLB – Kiko, Leandro e Bruno Scornavacca –, que fez o público recordar, cantar e dançar todos os hits dos anos 2000.



Hoje, a atração que vai encerrar a edição 2023 do evento (que abre as portas ao meio-dia) será Rodrigo Teaser, com um show em homenagem ao rei do pop Michael Jackson, às 20h, no mesmo local. Até o fechamento desta edição, a Prefeitura não havia informado o número de público e arrecadação deste sábado.



Em Diadema, a cantora Bruna Viola agita a noite de domingo no terceiro Festival de Natal da cidade, na Praça da Moça.

Além das apresentações, a estrutura da Feira do Natal Solidário de Santo André conta com 44 barracas e beer trucks com opções gastronômicas e também de bebidas – vale ressaltar que a praça de alimentação com mesas e cadeiras é coberta. Dispõe ainda de espaço kids, pet place, fábrica de Ursolinos e muito mais. A entrada ocorre com troca do ingresso por 2 kg de alimento não perecível. Todo o montante arrecadado será repassado ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade.



Em Diadema, durante todos os dias do Festival, haverá barracas de alimentação e bebida. Uma árvore de Natal com 15 metros de altura foi inaugurada no dia 8, aniversário de Diadema, mesmo dia em que a casa do Papai Noel começou a receber a visita do bom velhinho. A entrada nos shows será trocada por um quilo de alimento não perecível, destinado ao Fundo Social de Solidariedade. Ontem, o município recebeu show da cantora gospel Elaine Martins.



No dia 12, alunas e alunos da Casa da Música enfrentarão o frio na barriga para mostrar em grande estilo o que aprenderam ao longo do ano. A cantora Eliana de Lima encerra a noite. Já no dia 13, Diadema comemora o Dia Nacional do Forró com a presença da Banda de Pífanos de Caruaru. Finalmente, no dia 14, a Kizomba – Festa da Raça traz ao Festival de Natal uma programação potente e antirracista que terá como ápice o show da Lira Musical com Chico César. O rapper Rashid completa o line up do Festival, no dia 15.