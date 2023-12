Sevilla perde do Mallorca e volta a se aproximar da zona de rebaixamento do Espanhol

O Sevilla voltou a se complicar no Campeonato Espanhol. Fora de casa, o time foi batido pelo Mallorca, rival direto na briga para se afastar da zona de rebaixamento, pelo placar de 1 a 0, neste sábado. A equipe de Sevilha acumula nove jogos sem vitória no Espanhol, enquanto o Mallorca pôde comemorar sua primeira vitória em casa na competição.

O tropeço deixou o time com 13 pontos, no 16º posto da tabela, apenas duas posições acima da zona da degola. O Mallorca, por sua vez, superou o próprio Sevilla na classificação. Tem agora 14 pontos e figura na 15ª colocação.

O único gol da partida no estádio Mallorca Son Moix saiu logo aos 10 minutos de jogo. Após cruzamento de Daniel Rodriguez pela direita, a bola desviou no meio do caminho e sobrou para Larin, que encheu o pé e bateu de fora da área, sem defesa para o goleiro Dmitrovic.

O Sevilla teve chance para buscar o empate. Num dos lances mais decisivos da partida, uma finalização de dentro da área acertou as costas de En-Nesyri e morreu nas redes do Mallorca. Os jogadores do Sevilla comemoravam quando o árbitro anulou o lance, com ajuda do VAR, porque a bola acertou o braço de En-Nesyri antes de ir para o gol.

O time de Sevilha volta a campo na terça-feira para enfrentar o Lens na briga pelo terceiro lugar da chave na Liga dos Campeões, de olho na vaga na Liga Europa.

Ainda neste sábado, a Real Sociedad também aproveitou a má fase de um rival para subir na tabela. Fora de casa, aplicou 3 a 0 no Villarreal, com gols de Merino, Zubimendi e Kubo, todos no primeiro tempo.

O resultado deixou a Real Sociedad na quinta colocação da tabela, com 29 pontos. O Villarreal ocupa o 13º lugar, com 16 pontos.