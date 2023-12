Artista aproveita os postes para crítica social em São Bernardo

Não é difícil, ao andar pelas ruas de São Bernardo, encontrar nos postes a imagem de um certo personagem. Sem boca, com olhos aficionados no item em sua mão, o Smart Zumbi já está em cerca de 45 pontos espalhados pela cidade – e também em Santo André, Capital, e outros Estados –, e é, na verdade, uma crítica ao uso constante de celulares, conforme revela o próprio criador da obra: o pintor, desenhista, grafiteiro e escultor Betto Damasceno, 63 anos. “Temos de parar de ser um zumbi digital, e passar a olhar e tocar nas pessoas”, diz o artista.

Betto entrou no mundo da arte após um episódio transformador em sua vida, já que o artista era diretor comercial de uma grande empresa, com a vida “indo muito bem”. A função determinava viagens constantes, e em uma delas ele sofreu um acidente, há 20 anos, que quebraria diversos ossos do lado esquerdo de seu corpo, além de causar três paradas cardiorrespiratórias, rendendo cerca de oito meses internado. Ao sair do hospital, cansado da rotina anterior, Betto passou a investir em seu lado artístico.

O artista foi comprar um quadro para sua casa, que havia acabado de reformar, e se assustou com o preço, de R$ 18 mil. Betto resolveu então comprar os materiais e fazer a própria arte. Mesmo admitindo que as primeiras tentativas não foram o que esperava, ele continuou pintando, e começou a fazer quadros para amigos, investindo na carreira e criando uma logomarca. Passados anos, Betto tornou sua arte ainda mais profissional, frequentando feiras e dialogando com artistas. Em 2015, ele fez sua primeira exposição, de nome Olhar.

Os Smarts Zumbis surgiram pouco tempo depois, como uma crítica ao uso desenfreado na tecnologia, motivada principalmente após um episódio em que o artista presenciou diversas pessoas usando o aparelho celular durante uma sessão de cinema. O nome é uma sátira com a palavra smartphone. “Fiz os primeiros esboços já sem boca, porque o personagem no celular não se comunica com nada ao seu redor, fica apenas absorvendo um monte de besteiras”, explica o artista. “Pinto no poste porque a arte urbana está sempre exposta, para todo mundo”.

Hoje, além dos postes, os Smarts Zumbis também ilustram camisetas, canecas, e até pelúcias, itens que o artista vende em suas redes sociais, que levam seu nome.