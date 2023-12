Fila toma conta do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá

Cerca de 600 trabalhadores foram recebidos neste sábado (9) na sede andreense do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, em uma fila que ultrapassou os limites do imóvel na Rua Gertrudes de Lima, 202 e alcançou parte da Avenida Edson Danilo Dotto (Perimetral), no Centro. O movimento também deverá receber amanhã, das 9h às 16h, mais uma leva de metalúrgicos, com o objetivo de se oporem à contribuição que desconta 4% do pagamento anual a partir da medida determinada recentemente pelo STF (Supremo Tribunal Federal) até aos não sindicalizados.

A movimentação já era programada pelo sindicato, após a inquietação notada nos trabalhadores da região com o anúncio da medida federal em setembro. Atualmente, para que o desconto não seja gerado na folha de pagamento, é necessária uma declaração escrita pelo trabalhador de próprio punho.

“Raramente abrimos no final de semana, mas notificamos as empresas para inserirem no quadro de avisos dos metalúrgicos da região que estaríamos disponíveis a receber quem preferisse não ter o desconto nestes dias. A decisão pelo sábado e domingo foi uma forma de não comprometer as horas de trabalho dos funcionários; já as portas abertas são um meio de garantir o direito de todos, querendo contribuir sindicalmente ou não”, comenta Adilson Torres, presidente do sindicato.

Entretanto, para ele, acima de tudo, esta é uma oportunidade para combater a desinformação em torno do tema: “muitos vieram crendo que o desconto estipulado era mensal e desistiram, porque ele só é cobrado uma vez ao ano. Inclusive, é importante destacar que esta não é uma taxa compulsória, justamente por ser prevista esta oposição à cobrança antes de que o valor seja descontado na folha de pagamento. Apesar desta decisão individual, a gente sempre esclarece a importância da contribuição, porque não recebemos verba pública e todos, sindicalizados ou não, são beneficiados pelo reajuste salarial que batalhamos para a categoria”.