Leilão de marcas da Pan fica para 2024

O leilão da marca da Chocolates Pan, que fez parte da infância de muitos brasileiros, famosa pelos cigarrinhos, moedas e lápis de chocolate, tem nova data para receber propostas, com início em 29 de janeiro de 2024. O lance mínimo para arrematar o lote com as marcas será de R$ 27.583.263, de acordo com o valor apontado por uma perícia realizada a pedido da Justiça de São Paulo, que considerou o valor histórico e o potencial de crescimento em um mercado promissor. A primeira fase do certame tem duração de três dias, com encerramento no dia 1º de fevereiro.

Segundo o relatório aprovado pela Justiça, a marca tem uma estimativa de faturamento anual de R$ 51 milhões. Além disso, a avaliação da perícia considera que, como as informações do setor e o histórico da Pan apontam uma marca madura e consolidada, a taxa de royalties a ser cobrada num possível licenciamento é de 5%, o que representa mais de R$ 2,1 milhões.

Para o administrador judicial da ARJ Consultoria e Assessoria Empresarial Fábio Garcia, responsável pelo processo da Chocolates Pan, este é um momento importante para a marca. “A Pan tem uma história centenária e está presente na memória afetiva dos brasileiros. Quem comprá-la terá a oportunidade de reviver essa incrível história, com um detalhe fundamental: livre de qualquer dívida. É como começar uma nova vida, sem ter que olhar para trás, com uma marca conhecida e com enorme potencial de crescimento no mercado de chocolates”, declara.

O leiloeiro oficial, Erick Teles, está confiante de que este leilão será tão bem-sucedido quanto o do imóvel da antiga fábrica da Pan. “A marca tem enorme potencial de mercado. Por isso, acreditamos que o leilão vai atrair muitos interessados e que a marca será arrematada pela melhor proposta”, avalia.

O valor da venda tem como objetivo pagar os credores. Os interessados podem participar do leilão por meio do site www.positivoleiloes.com.br.

IMÓVEL

O terreno a fábrica da Pan funcionou por quase nove décadas foi arrematado pela Cacau Show por R$ 70 milhões em setembro.

São 10.432 metros quadrados, localizado no bairro Santa Paula, área nobre de São Caetano. A gigante da área de chocolates fez a proposta vencedora que, posteriormente, foi homologada pela Justiça.