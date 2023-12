SV Santo André faz peneira para nascidos entre 2006 e 2011

O Super Vôlei Santo André promove peneira para selecionar atletas para suas equipes masculinas Sub 15, 17 e 19. Os testes são gratuitos e vão acontecer no Complexo Pedro Dell’Antonia (Rua São Pedro, 27 - Vila Pires). Podem participar interessados nascidos entre 2006 e 2011, respeitando a seguinte ordem: segunda-feira (11), às 17h30, nascidos entre 2008 e 2009, terça (12), nascidos entre 2006 e 2007, e na quarta (13), nascidos entre 2010 e 2011. Necessário ir com traje de treino.