De olho na final, AD Santo André enfrenta Campinas amanhã, em Itu

Após 15 dias de preparação aguardando a definição do adversário da semifinal, a AD Santo André volta à quadra amanhã para a decisão do Super Four do Estadual de Basquete Feminino. O duelo será contra a Unimed Campinas, que derrotou o Bax Catanduva no playoff especial. A partida única será disputada às 18h, no Ginásio Municipal Dr. Prudente de Moraes, em Itu, mesmo local da outra partida entre Sesi Araraquara x Ituano. As vencedoras das duas partidas farão a final na quarta-feira (13), também em jogo único na cidade de Itu.