Palavra do Leitor - 10 de dezembro de 2023

Rio Grande da Serra

‘Negociação de dívidas com a Prefeitura vai até dia 20’ (Política, dia 8). Oh, seus malacabados, vocês deveriam oferecer mais dignidade à população de Rio Grande da Serra, com pelo menos um cemitério mais humanitário. Mas pelo jeito o cemitério da cidade tem a cara da gestão da empresa Prefeitura de Rio Grande da Serra!

Paulo Rogério

Mauá

Comgás

Estou tentando entrar em contato com a Comgás e não estou tendo êxito. Tem uma área “pertencente” à Comgás na Rua Tibiriçá, na Vila Vivaldi, no bairro Rudge Ramos, com uma placa de risco de vida. Nesta área, muitos usuários de drogas. Num dia desses, um indivíduo saiu do local com um equipamento que não consegui identificar. Gostaria que a Comgás tomasse providências para que não vire um ponto de usuários de drogas.

Ailton Lima

São Bernardo

Guerras

Quando pensávamos que nada mais de ruim poderia acontecer em 2023, eis que os senhores da guerra, já satisfeitos com os resultados financeiros de Ucrânia e Gaza e à procura de novos lucros, voltaram seus olhares malévolos e sanguinários ao nosso continente. A notícia de que o narcoterrorista e ditador venezuelano, que, de olho em seu terceiro mandato nas eleições do próximo ano, resolveu anexar parte da Guiana ao território de seu país, acendeu a cobiça dos cinco maiores produtores de armamentos do planeta, o que pode levar a América do Sul a se tornar o mais novo teatro bélico mundial.

Vanderlei Retondo

Santo André

Governança metropolitana

‘Consórcios cobram espaço no debate de projetos com Estado’ (Política, dia 8). O tema da governança metropolitana é assunto fundamental, sobretudo quando se trata de mobilidade urbana, ressaltando que, de todas as políticas públicas, é a que impacta 100% das pessoas, já que todos, sem exceção, somos usuários dela, seja como pedestres, usuários de transporte público, motoristas ou ciclistas. Não há como pensar mobilidade de maneira isolada ou desarticulada com o Estado! Acho que o jornalista que escreveu a matéria foi infeliz ao atribuir a mim uma fala crítica sobre a saída do subsecretário Police Neto. Claro que a presença dele até o fim do evento enriqueceria as discussões, mas minha crítica na verdade foi, e é, sobre a falta de diálogo por décadas por parte do governo do Estado! Isso sim vale ser ressaltado. Nossa única oportunidade de articulação e gestão metropolitana ocorreu iniciado em 2009 pelo então prefeito Luiz Marinho, que, pela primeira vez, fez com que o projeto de uma linha de Metrô extrapolasse o departamento técnico da Companhia do Metropolitano de São Paulo e fosse exaustivamente discutido e construído a muitas mãos. Resultando num projeto de pertencimento coletivo. Infelizmente esse projeto foi sepultado e substituído por outro que seguiu exatamente pelo inverso desse conceito: não foi discutido com os municípios, tampouco no âmbito do Consórcio Intermunicipal. Portanto, srs., minha crítica não foi quanto à saída precoce do subsecretário, minha crítica é sobre o quanto a falta de articulação e governança interfederativa prejudica a vida de cada um de nós, cidadãos do Grande ABC e da Região Metropolitana de São Paulo.

Andrea Brisida

Santo André