Planejar é preciso

As sete cidades terão quase R$ 20 bilhões em receitas previstas para o próximo ano. É bastante dinheiro. A despeito disso, os prefeitos precisam ter responsabilidade e senso de compromisso para aplicar esses valores, dado o cenário desafiador que se apresenta, de pressão sobre as demandas por serviços públicos, especialmente em saúde e educação. Exatamente por causa disso é que os chefes de Executivo devem planejar cuidadosamente a forma como pretendem utilizar os orçamentos, recorrendo a critérios técnicos e considerando as necessidades sociais prementes de suas respectivas populações. Planejamento baseado em critérios técnicos é essencial para garantir eficiência nos investimentos.

Os prefeitos de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra devem envolver especialistas em diversas áreas, como urbanismo, educação, saúde e infraestrutura, para orientar as decisões de investimento. Assim, poderão atender às demandas crescentes da sociedade, promovendo o desenvolvimento sustentável e aprimorando a qualidade de vida dos cidadãos. É preciso considerar o olhar social aguçado ao planejar o destino do dinheiro. Projetos e iniciativas escolhidos devem priorizar o combate às desigualdades sociais, promovendo inclusão e equidade. O compromisso com o bem-estar da comunidade é marca de gestão pública visionária.

Rigor nos gastos é imposição dos novos tempos. Os desafios econômicos e as limitações financeiras enfrentadas por todas as cidades obrigam os prefeitos a serem prudentes ao lidar com o dinheiro arrecado com os impostos. É na austeridade que se encontra a linha mestra para o trabalho dos governos municipais. As escolhas criteriosas e a responsabilidade fiscal são importantes para garantir a estabilidade a longo prazo. A sociedade exige dos administradores municipais que liderem pelo exemplo, adotando medidas de controle de despesas e demonstrando comprometimento com o manejo responsável dos recursos públicos. Só assim se poderá construir futuro mais sólido e próspero para o Grande ABC.