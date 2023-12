Atila minimiza rejeição de contas: ‘Fui eleito e diplomado deputado’

Apesar de ver a Câmara de Mauá confirmar a rejeição de suas contas referentes ao ano de 2019, o deputado estadual e ex-prefeito Atila Jacomussi (SD) demonstrou confiança em ter validada sua futura candidatura à Prefeitura mauaense no ano que vem.

Na terça-feira, por 14 votos a 9, o Legislativo ratificou o parecer do TCE (Tribunal de Contas do Estado) da contabilidade do Executivo de 2019, penúltimo ano de gestão Atila. A decisão da Casa abre caminho para enquadramento do político na Lei da Ficha Limpa, que proíbe projetos eleitorais de condenados por órgão colegiado por crimes com dolo ou vício insanável.

Para Atila, a decisão da Câmara “não causa surpresa” porque repetiu o cenário da análise das outras contas. “A votação foi muito parecida com a análise das contas de 2017 e de 2018 (ambas rejeitadas pela Casa). Mas não me causa nenhum temor. Mesmo com uma decisão política da Câmara, eu me candidatei à Assembleia Legislativa, disputei a eleição, venci, fui diplomado e sou deputado estadual”, afirmou.

Consultado pelo Diário no dia da votação, o advogado especialista em direito eleitoral Alberto Luís Rollo avaliou que o fato de haver dano insanável – como falha no pagamento de precatórios – pode mudar o olhar da Justiça Eleitoral a respeito da elegibilidade de Atila no ano que vem.

Atila acusou o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), de interferir no processo e também criticou os vereadores. “Fico triste porque, em vez de ele (Marcelo) tentar melhorar a gestão dele e o governo, ele prefere espalhar a maldade por meio de um gabinete do ódio montado na Prefeitura. E, sobre os vereadores, a Comissão de Finanças da Câmara foi clara em avaliar que não havia falha nas minhas contas. Em vez de votarem com a parte técnica, sucumbiram às pressões do governo. Quando se perde independência entre os poderes e suas convicções, pode acontecer uma tragédia do ponto de vista eleitoral.”

“Mas estou muito tranquilo. Não pretendo judicializar a sessão porque entendo que houve uma decisão política que não vai se sustentar quando a Justiça Eleitoral analisar nossa situação. Quem não deve estar tranquilo é o prefeito. Eu, inclusive, recomendo um floral para ele se acalmar e conseguir dormir. Sei que a possibilidade de me enfrentar nas urnas tem causado insônia a ele”, disse o parlamentar.

Questionado a respeito de votos contrários de antigos aliados, Atila não escondeu a chateação. “Quero ver como vereadores evangélicos vão se explicar para seus eleitores, em suas igrejas, que votaram a favor do PT. Pessoas que ocuparam espaços no meu governo, viram a seriedade do trabalho”, disparou Atila, sem citar nomes – mas os recados foram endereçados para Irmão Ozelito (Podemos), Ricardinho da Enfermagem (PSB) e Samuel Enfermeiro (PSB).

Outra crítica recaiu em Sargento Simões (PL). Secretário na gestão de Atila, Simões votou contra o antigo aliado. “Ele é um grande amigo, me procurou para fazer uma dobrada no fim da última eleição (em 2022, Simões se candidatou a deputado federal, sem sucesso), se reaproximou de mim e agora votou desta forma. Quem precisa se explicar sobre a mudança de postura é ele, não eu”.

Simões é pré-candidato a prefeito de Mauá pelo PL, mas mantém uma relação próxima de Atila. Inclusive, tem uma indicação no gabinete do deputado estadual: a assessora parlamentar Patrícia Souza Santos.