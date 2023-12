Câmara de São Bernardo abre licitação para alugar nova frota de veículos oficiais a vereadores

A Câmara de São Bernardo, presidida por Danilo Lima (PSDB), decidiu renovar a frota de veículos da Casa e abriu licitação para alugar 28 carros, estabelecendo que todos os veículos devem ser seminovos.

De acordo com o edital, o Legislativo são-bernardense vai gastar R$ 4,8 milhões pelo serviço, que deverá ser realizado pelo período de 30 meses. O pregão, marcado para 21 de dezembro, não estabelece a contratação de motoristas, serviço que é de responsabilidade de cada vereador.

A nova frota será de carros fabricados a partir de 2022, com câmbio automático, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas e motor flex. O uso dos veículos será limitado a 2.500 quilômetros por mês para cada parlamentar da cidade.

O edital também estabelece que os carros devem pernoitar no estacionamento da Câmara, algo que não é cumprido à risca por alguns vereadores no contrato atual, conforme denúncia publicada pelo Diário em 24 de novembro.

Registros do veículo usado por Jorge Araújo (PSD) mostram que o vereador foi para sua casa com o automóvel oficial pelo menos duas vezes, em janeiro e março. À reportagem, o parlamentar, que é um dos principais defensores do prefeito Orlando Morando (PSDB) no Legislativo, disse que o ocorrido foi devido a seu expediente ter se encerrado tarde da noite, e alegou falta de segurança no Paço Municipal durante o período noturno.

O regimento interno da Câmara proíbe que os vereadores deixem o carro em qualquer outro lugar fora da área que abriga o Legislativo de São Bernardo durante a noite. A única exceção é para eventos oficiais e justificados, o que não constava nos registros de Jorge Araújo quando ele desrespeitou o regulamento.

O presidente Danilo Lima não respondeu aos questionamentos da reportagem durante apuração da denúncia contra Jorge Araújo. Sobre a nova frota que será alugada, o chefe da casa também não respondeu até o fechamento desta edição.