Em São Paulo, Haddad se reúne com presidente da Febraban e banqueiros

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de reunião nesta tarde com Isaac Sidney, presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), no gabinete do Ministério da Fazenda em São Paulo. O ministro chegou ao local por volta das 14h20, após participar da conferência eleitoral do Partido dos Trabalhadores (PT) pela manhã, em Brasília.

O encontro ocorre ao fim de mais uma semana de discussões sobre o parcelado sem juros e o rotativo do cartão de crédito. O tema ainda não teve consenso entre os entes envolvidos para definir uma autorregulação antes do fim do prazo de 90 dias, a partir de outubro, para o Conselho Monetário Nacional (CMN) resolver a questão. A próxima reunião da autoridade monetária está prevista para acontecer em 21 de dezembro.

Além de Haddad e Sidney, foi divulgado que participariam da reunião de hoje o chefe de gabinete do ministro, Laio Correia Morais, e o secretário de política econômica, Guilherme Santos Mello, além de representantes de grandes bancos: Marcelo Noronha, presidente do Bradesco, e Octávio de Lazari, membro do Conselho de Administração do Bradesco, Milton Maluhy, presidente do Itaú Unibanco, Mario Leão, presidente do Santander Brasil, e Cristina Junqueira, presidente e cofundadora do Nubank.