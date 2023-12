Murilo Benício e Giovanna Antonelli voltarão a contracenar juntos em nova série

Sucesso em O Clone, Murilo Benício e Giovanna Antonelli voltarão a contracenar juntos. O próprio ator é o escritor da nova série, que terá oito episódios com um tom de humor.

Na novela de Glória Perez, em 2001, os atores interpretaram o casal Jade e Lucas, apaixonaram o Brasil, e se apaixonaram também... Eles se casaram em 2002, mas se separaram dois anos depois. Dessa relação nasceu Pietro Antonelli, de 18 anos de idade.

Em entrevista ao jornal O Globo, Murilo contou que também está trabalhando em um projeto, ainda no sigilo, com seu outro filho, Antônio, fruto do relacionamento com Alessandra Negrini. O ator voltará para as telinhas em breve, na segunda temporada de Justiça, do Globoplay.

Já Giovanna se encontra nas gravações de Beleza fatal, novela da HBO Max. Na história, ela fará par com Augusto Madeira e será mãe de Fernanda Marques.

Atualmente, Giovanna é casada com o diretor Leonardo Nogueira. Eles têm as gêmeas Antônia e Sofia, de 13 anos de idade. E Benício namora Cecilia Malan, correspondente da Globo em Londres.