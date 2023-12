Irmã de Bruna Biancardi revela que segurança da família foi reforçada após assalto

A família de Bruna Biancardi passou por um grande susto em novembro após a casa em que moram, em Cotia, ser alvo de um assalto. Na ocasião, os assaltantes conseguiram roubar objetos de luxo que estavam na residência.

Com o susto, Bianca, irmã da ex de Neymar Jr., contou que muita coisa mudou, inclusive a segurança que foi totalmente reforçada.

- [Mudamos] bastante coisa. Seguranças fixos na casa, seguranças com a gente para todo canto, pode ser para uma ida no mercado ali do lado. Alarmes em todas as portas e janelas aqui de casa, sensor de movimento, câmeras por todo canto e gerador, disse.

Ela também contou que até o que mostram nas redes sociais mudou:

- Nós mostramos muito pouco do que a gente fez. Deu medo mesmo.

Vale lembrar que no dia em que o assalto ocorreu, Bruna Biancardi e Mavie não estavam em casa.