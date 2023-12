Igor Rickli compartilha vídeo emocionante com Aline Wirley, primogênito e filhos adotivos

E o fim de semana já começou cheio de amor! Igor Rickli presenteou seus seguidores na manhã deste sábado, dia 9, com um vídeo emocionante dele, Aline Wirley, o primogênito, Antônio Caramelo e as duas crianças que estão em fase de adaptação de adoção na família.

No vídeo, a família se encontra num verdadeiro paraíso! Aline contou recentemente que eles estão no munícipio de Novo Airão, no Amazonas, em um hotel que a cantora definiu como um lugar dos sonhos.

O casal contou recentemente sobre o processo em um vídeo e explicaram que estava sendo muito rico e desafiador estar nessa fase:

- Estamos felizes. Esse processo de convivência está sendo lindo e necessário. Realmente se apresentam muitas coisas. Mas está sendo muito rico e desafiador. A adoção não é só sobre amor, mas responsabilidade, sobre compromisso. Está chegando o dia da nossa audiência. Esperançosos para daqui a pouco voltar para a casa com os nossos filhos., disse Igor ao lado de Aline.

E ele completou:

- A gente está conseguindo nesse processo todo pela buscativa, que é uma forma que o Conselho Nacional de Justiça achou de facilitar crianças mais velhas e fora do perfil serem adotadas. Geralmente a busca maior são por crianças mais novas. Falta pouco.