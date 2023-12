Tiago Ramos revela que perdeu filho: Vocês não sentem a dor

Pelas redes sociais, o ex- A Fazenda Tiago Ramos revelou que perdeu um filho de 6 semanas e 5 dias.

O influenciador, que ganhou repercussão após um relacionamento com Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr., disse ainda que vai desativar as redes sociais por um tempo indeterminado e desabafou sobre as críticas que sofre nas plataformas:

Internet Injusta. Vocês não sentem a dor, vocês a provoca.

Apesar da postagem, o modelo não deu mais detalhes sobre a perda do filho, nem quem seria a mãe.

Recentemente, Tiago relembrou em uma entrevista a uma rádio o relacionamento com a mãe de Neymar. Entre idas e vindas, ele disse que as famílias de ambos não aceitavam a relação.