Pai de gêmeos, Marcelo Serrado se diverte ao contar história sobre a paternidade: - No começo eu não sabia quem era quem

Marcelo Serrado foi o convidado especial do programa É De Casa deste sábado, dia 9. Durante sua participação, o ator falou sobre o seu novo programa Te Vejo no After, e divertiu a todos ao falar sobre uma situação envolvendo a paternidade.

Aos 56 anos de idade, Marcelo é pai de Catarina e dos gêmeos, Felipe e Guilherme. Em conversa com os apresentadores da atração da Rede Globo, ele contou que a herdeira já está com 18 anos de idade e namorando. Sobre os caçulas, ele se divertiu ao relembrar o nascimento:

- No começo eu não sabia quem era quem, agora eu sei quem é, disse aos risos.

Em seguida, o ator contou uma curiosidade sobre um dos filhos que se apresentou em uma peça de teatro:

- Ele fez um texto sobre gêmeos e ele olhou no espelho, com cinco anos, e não se reconheceu. Ele olhou pra mãe e perguntou: sou eu ou é meu irmão? Esse negócio de gêmeo é uma coisa maluca, disse, contando que é muito difícil educar e que as personalidades são totalmente diferentes.