Festival do Cambuci será atração do Natal Mágico de Ribeirão Pires neste domingo

O 7º Festival do Cambuci é uma das atrações mais esperadas para o último dia do Natal Mágico de Ribeirão Pires, que segue até amanhã (10). São cerca de oito expositores confirmados, em um evento que promoverá, ainda, degustação e venda de receitas derivadas do fruto típico da Mata Atlântica, como sorvetes, sucos, geleias, licores e cachaça.

A feira do domingo está programada entre às 13h às 19h. Mas vale destacar que, além do Festival do Cambuci de domingo, a programação no Paço contará com casinha do Papai Noel e apresentações de teatro e dança da Associação Ribeirãopirense de Integração Social (Aris) e da EMARP - Escola Municipal de Artes, com o espetáculo Brasilidades. A programação musical ficará por conta da Orquestra de Violeiros do CRI – Centro de Referência ao Idoso, DJ, e do Combo Jazz da EMARP.

Confira os destaques que ocorrerão no Paço Municipal da cidade (Rua Miguel Prisco, 288 - Centro):

Sábado, 9 de dezembro



Das 18h às 20h - Casinha do Papai Noel;

18h - Desfile Jeep Clube com Papai Noel - Saída: Paço Municipal;

18h30 – Espetáculo Brasilidades do núcleo da dança da EMARP - Paço Municipal;

20h30 - Banda Sinfônica da EMARP com “Trilhas consagradas do cinema”;

Durante todo o dia, o Papai Noel marcará presença para fotografias.

Domingo, 10 de dezembro



13h - Apresentação DJ;

14h - Violeiros do CRI;

15h - Apresentações do ARIS (Dança, Música e teatro);

17h – Jazz Combo da EMARP;

Das 18h às 20h - Casinha do Papai Noel;

19h - Espetáculo Brasilidades do núcleo da dança da EMARP.