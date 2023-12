Chuvas fazem Inmet emitir alertas de ?grande perigo? para cidades do litoral de SP e RJ

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira, 8, alertas de "perigo" e "muito perigo" para cidades localizadas no litoral norte do Estado de São Paulo e para municípios litorâneos do sul do Rio de Janeiro. Os avisos foram feito por conta da possibilidade de fortes chuvas que podem cair na região, considerada uma área de risco para episódios de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

O alerta de "perigo" (cor laranja) do instituto vale para as seguintes cidades:

Caraguatatuba;

Ilhabela;

Natividade da Serra;

São Luiz do Paraitinga;

Ubatuba,

Essas localidades podem ser atingidas por um chuva de 30 a 60 mm/h (milímetros por hora) ou ter um acumulado de 50 a 100 mm/dia. O aviso foi iniciado às 16h35 desta sexta e é válido até as 8h deste sábado, 9.

Por conta dos temporais, a região tem o risco de sofrer com alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, conforme o Inmet.

Em fevereiro deste ano, durante o feriado de Carnaval, tempestades no litoral norte paulista provocaram a morte de mais de 60 pessoas e deixaram milhares de vítimas desabrigadas e desalojadas em razão de deslizamentos de terra em morros, locais onde parte da população constrói as suas casas.

No litoral sul fluminense, o alerta é de "muito perigo" (cor vermelha) para as cidades de Angra dos Reis, Mangaratiba, Paraty e Rio Claro. Para essa região, a previsão é de chuva ainda mais intensa, com um volume esperado superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. E, segundo o instituto, "há grandes riscos" dessa região sofrer com alagamentos e transbordamentos de rios, além de grandes deslizamentos de encostas.

O órgão orienta para que as pessoas que moram, ou que estejam nessa área nesse final de semana, desliguem os aparelhos eletrônicos e o quadro geral de energia; que permaneçam em locais abrigados; e que observem as encostas e para evitar enfrentar o mau tempo.

No caso de inundações, o conselho do Inmet é "proteger os pertences envoltos em sacos plásticos". Para mais informações ou dúvidas, deve-se acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Em nota, a Defesa Civil de São Paulo também fez um alerta para chuvas em todo o Estado, entre esta sexta e domingo, 10. O litoral norte, segundo o órgão, pode ter um acumulado de 150 mm de chuva - superior ao esperado pelo Inmet.

A região metropolitana de São Paulo (80mm) e a Baixada Santista (90mm) também podem sofrer com as chuvas intensas neste final de semana que, segundo a Defesa Civil, são efeitos da "passagem de uma frente fria" que criará as condições para as precipitações volumosas na faixa leste do Estado.