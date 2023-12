Palavra do Leitor - 9 de dezembro de 2023

Desindustrialização

‘Ciesps unem forças para enfrentar fuga de empresas’ (Economia, ontem). Enquanto tiver o sindicato, empresas vão sair do Grande ABC.

Eduardo Jorge Nahum

São Bernardo





Ribeirão Pires

‘Ribeirão Pires antecipa para hoje segunda parcela do 13º’ (Política, ontem). Caramba: por que os nossos irmãos de RibaCity não cobram do filho-Volpi a pavimentação asfáltica da Av. Benjamim Baptista Cerezoli, no Pilar Velho, pois a mesma continua toda lascada, parecendo com a Lua? Ajuda aí, digníssimo prefeito! Está na hora! Pessoal, em 2024 vote apenas em políticos que prometam de pé junto pavimentar a avenida, com luz LED, lombadas e câmera.

Paulo Rogério

Mauá





Tomie ‘comunista’

‘Vereador quer mudar cor do Monumento do Trabalhador’ (Política, dia 7). Queria dizer ao nobre vereador Márcio Colombo (MBL): vamos fazer política séria! Não é em vão que muitas pessoas instruídas – embora o acesso aos cargos públicos, dentre eles os da Câmara, seja o exercício pleno da nossa democracia – defendem, para entender a qualificação do postulante ao cargo, que se faça teste psicológico e psicotécnico, como exame de habilitação para dirigir. E projetos como esse defendido pelo vereador corroboram ainda mais com essa tese! Usar tempo e recurso do mandato para defender projetos como esse é acinte à população e o vereador parece estar vivendo em Copenhague (Dinamarca), onde não existe demandas e necessidades como as de Santo André! Como já foi colocado aqui neste espaço recentemente por outro munícipe o vereador é conhecido por ser um bon vivant, distante da realidade dos que mais sofrem, como os trabalhadores! E como o projeto (tomara que não!), se for aprovado, permite ao vereador captar recursos, sugiro que a primeira empresa que ele bata à porta seja a multinacional Johnson&Johnson, aquela empresa dos talquinhos, que a mamãe do vereador passava após o banho. Foi uma realidade que ele viveu, e grande parte das crianças não pode vivenciar. Jogue o talquinho no monumento, quem sabe possa encobrir a cor e a falta do que fazer de outros!

Afonso José de Lima

Santo André

Parabéns!

Parabenizo as cidades de Mauá e Diadema pelos 69 e 64 anos, respectivamente.

Valdemir Ferreira Dias

Santo André

Enem

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) já virou piada, assim como a educação em geral no Brasil. Dá pena de quem se prepara com toda tenacidade para o Enem, avaliação que não passa de péssimo gosto do MEC (Ministério da Educação). É lamentável o nível do comprometimento dos corretores das redações do Enem. Eles corrigem os textos em qualquer lugar e hora. Com toda certeza isso impossibilita o trabalho sério. Confiar o ingresso no nível superior a simples texto, e não ao trabalho apresentado, é o grande equívoco. O Brasil deveria ter sim mais aula prática e submeter os alunos a trabalhos críticos, e não somente à visão parcial esquerdista. É assim que esses incompetentes, travestidos de “homens públicos”, querem formar uma sociedade cada vez mais ignorante e carcomida, que nem a própria língua materna não conhece mais! Isso é de fácil percepção por meio dos textos escritos no Facebook. Essa decadência educacional e cultural começou há mais de 30 anos, implantada pelos governos de todos os níveis. Até quando vamos conviver com essa inércia, com a maioria do eleitorado brasileiro subdesenvolvido, que prioriza o seu voto eleitoral por tradição longeva aos corruptos vorazes, incompetentes, demagogos e populistas?

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo