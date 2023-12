Charge - 9 de dezembro de 2023

Quase dois anos depois do fechamento da tradicional Biblioteca Municipal Malba Tahan, no Rudge Ramos, a Prefeitura de São Bernardo, sob comando de Orlando Morando (PSDB), ainda não reabriu o espaço. A promessa da gestão tucana era transferir o CAV (Centro de Audiovisual) ao local que abrigava a biblioteca desde 2000 – estava instalada no Rudge desde 1976 –, mas o prédio segue fechado e sem manutenção desde março do ano passado. Pior é para moradores do Baeta Neves e região, que estão sem biblioteca desde março de 2020, quando o mundo enfrentava o início da pandemia de Covid-19.

Na entrada da unidade há um aviso em folha sulfite colocado pela Prefeitura, que diz que “a Biblioteca Malba Tahan, a partir de 23/3/22, estará de portas fechadas, e irá para outro espaço a ser divulgado em breve”. À época, a Prefeitura informou ao Diário que “a mudança do Centro de Audiovisual para o local está sendo organizada e será concretizada nos próximos meses”. No entanto, 21 meses depois, nenhuma das promessas foi cumprida pela gestão tucana.