Agressão à cultura

Duas das mais tradicionais bibliotecas públicas de São Bernardo – a Malba Tahan, no Rudge Ramos, e Manuel Bandeira, no Baeta Neves – estão fechadas, uma delas há mais de três anos! Trata-se de situação lamentável e inaceitável. A decisão administrativa do governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) demonstra clara falta de comprometimento do Executivo com a cultura e o acesso à informação, direitos fundamentais para o desenvolvimento intelectual e social da população. Empreendimentos deste tipo desempenham papel central na promoção da leitura, educação e no estímulo à reflexão crítica, sendo espaços essenciais para o enriquecimento cultural da comunidade.

Ao deixar essas verdadeiras instituições culturais fechadas, sem uma perspectiva clara de reabertura, Morando prejudica diretamente a formação educacional e cultural dos cidadãos, especialmente os mais jovens. O acesso a livros e recursos educativos é vital para o aprendizado contínuo e para o desenvolvimento de sociedade mais informada e participativa. A medida não apenas negligencia a importância das bibliotecas como também desconsidera o impacto negativo que a decisão pode ter no longo prazo, comprometendo o potencial cultural da cidade. A situação afeta desproporcionalmente os mais pobres, que muitas vezes dependem desses espaços para acessar material educacional de qualidade.

A equidade no acesso à informação é pilar fundamental para a construção de sociedade justa e inclusiva, e a falta de investimento no setor reflete priorização inadequada de recursos por parte da administração municipal.Em última análise, a decisão do prefeito de manter as bibliotecas fechadas por tanto tempo é um desrespeito à cultura e à educação, prejudicando não apenas a reputação da cidade, mas também comprometendo o desenvolvimento intelectual e social de sua população. Urge revisão urgente dessa postura, com o estabelecimento de plano claro para a reabertura desses importantes espaços culturais, assegurando à comunidade acesso adequado à informação e ao conhecimento.